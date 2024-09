Miron Muslic fait son mea culpa : "Ce n'était pas malin de ma part, j'ai perdu le contrôle de moi-même"

Le Cercle Bruges a perdu le week-end dernier contre le KRC Genk sur le score de 2-3. À la fin du match, l'entraîneur Miron Muslic s'est montré particulièrement critique envers son équipe, en particulier la défense.

La situation au Cercle de Bruges a complètement changé par rapport à la saison dernière. Le club occupe actuellement l'avant-dernière place du classement avec seulement quatre points.

Cela dit, le Cercle a disputé un match en moins que ses concurrents, qui doit encore être rattrapé contre La Gantoise. Mais le week-end dernier, ils ont été clairement dominés par le Racing Genk.

Après le match, Muslic a été particulièrement dur envers ses joueurs et le regrette désormais. "Ce n'était pas non plus très bon et intelligent de ma part", admet-il dans Het Nieuwsblad.

"J'ai été trop guidé par mes émotions. J'étais énormément déçu du résultat et j'ai perdu le contrôle de moi-même."

"Cela n'arrive en effet pas souvent, car normalement le contrôle de soi est l'un de mes points forts, mais cela m'est quand même arrivé cette fois-ci", réagit encore Muslic, qui, lors de ses moments de presse, respire généralement la classe.

"Ma communication après le match contre Genk n'était pas bonne et doit être meilleure à l'avenir. Je prends cela sur moi. Heureusement, la communication avec mon équipe était claire et nette et je l'ai constaté cette semaine à l'entraînement", conclut-il.