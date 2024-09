🎥 Michy Batshuayi veut saluer ses anciens équipiers... mais un joueur de Fenerbahçe lui tourne ouvertement le dos

Michy Batshuayi est resté sur le banc ce samedi lors du derby d'Istanbul remporté par Galatasaray. Il a ensuite été saluer ses anciens équipiers, mais tous n'ont pas accepté sa main tendue...

Michy Batshuayi s'était voulu provocateur avant son retour à Fenerbahçe, quelques mois après son transfert très polémique chez le rival du Galatasaray. Mais alors qu'il espérait jouer et marquer, le Diable Rouge est resté sur le banc tandis que son équipe l'emportait (1-3) avec, notamment, un but de Mertens.

Cet été, Batshuayi avait vécu des moments très difficiles, lui et sa famille étant menacés de mort par des ultras de Fenerbahçe très mécontents de son choix. L'ancien du Standard aura désormais porté les couleurs des trois clubs principaux d'Istanbul, après avoir également joué pour le Besiktas.

Cette saison, Michy Batshuayi a déjà inscrit 2 buts et donné 2 passes décisives en 5 rencontres pour sa nouvelle équipe. La semaine passée, il marquait et donnait un assist contre Gaziantep, jouant toute la rencontre. Il pouvait donc avoir bon espoir de jouer et être décisif face à son ancienne équipe.

Le coach du Galatasaray a-t-il souhaité par là protéger Batshuayi de l'accueil et de la colère du public rival ? C'est plus que probable. Mais le Diable a tout de même souhaité aller saluer ses anciens équipiers après la rencontre.

Si quelques uns ont accepté sa poignée de mains, ce n'est pas le cas de tous. Mert Hakan Yandas, au club depuis 2020 et qui compte 128 matchs pour le club stambouliote, a ouvertement tourné le dos à Batshuayi, afin d'éviter de le saluer...