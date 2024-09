Un ancien du Standard retrouve le chemin des filets face à Mons, Tubize-Braine gagne à nouveau : tous les résultats de D1 ACFF

La cinquième journée de D1 ACFF a livré ses premiers verdicts. Avec notamment la deuxième défaite de Mons contre Virton.

Avec neuf points sur douze, Mons et Virton avaient chacun l'occasion de prendre la tête du classement en cas de victoire au Tondreau hier soir. Ce sont les Gaumais qui ont réalisé la bonne opération en s'imposant 0-2.

Le score était toujours vierge au repos, l'Excel a douché l'enthousiasme montois en ouvrant le score cinq minutes après la reprise via Kelil Benkahlouche. Monté au jeu, Yannis Mbombo a plié le match à cinq minutes de la fin. Le tout premier but de l'ancien attaquant du Standard et de Mouscron, désormais âgé de 30 ans.

Rochefort et Tubize-Braine se rassurent

Si Virton a pu s'emparer de la tête, c'est aussi parce que l'Olympic Charleroi a concédé sa première défaite de la saison. Les Dogues se sont inclinés 2-3 face à un Rochefort retrouvé. Mathieu Cornet a endossé le costume de héros de la soirée en inscrivant un triplé.

Pas de victoire non plus pour les U23 du Sporting Charleroi, contraints au partage par leurs homologue de l'Union Saint-Gilloise. On notera enfin la victoire de Tubize-Braine contre Binche. Les Brabançons ne s'étaient plus imposés depuis la première journée, ils reprennent ainsi des couleurs grâce à Serhat Tepe, auteur de l'unique but de la rencontre.