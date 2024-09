🎥 Dodi Lukebakio à nouveau décisif avec Séville, aux côtés d'un ancien de Pro League

Dodi Lukebakio connait un début de saison assez intéressant avec le FC Séville. Le club andalou n'affiche pas de très bons résultats, mais le Diable Rouge a déjà marqué deux buts.

Ce mardi face au Real Valladolid, Lukebakio a donné son premier assist de la saison. Il a donné une passe en retrait pour Peque Torres, qui a ouvert le score.

PEQUE TORRES GOAL!! Sevilla is in the lead!



Sevilla 1-0 Real Valladolid



