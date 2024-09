Quand Hein Vanhaezebrouck tacle...Jesper Fredberg : "C'est incroyable"

Anderlecht a récemment limogé son entraîneur, Brian Riemer. Les Mauves voient également leur directeur sportif Jesper Fredberg être critiqué pour sa gestion de l'effectif.

Hein Vanhaezebrouck, désormais consultant, critique ainsi dans son analyse la composition de l'équipe à la base. "L'équipe est composée de manière trop unilatérale et comporte des lacunes. Au milieu de terrain, Anderlecht a trop de types similaires", a-t-il déclaré au Nieuwsblad.

Il n'y a pas de stabilité, ni de potentiel offensif. "Un vrai numéro six me manque toujours. Rits, Dendoncker : pour moi, ce ne sont pas des milieux pur défensifs. Tout comme Leoni. Mais des hommes qui montent dangereusement dans la surface, comme Gandelman, Vanaken et Vetlesen, Heymans, Chery...Anderlecht n'en a pas non plus."

Kasper Dolberg est désormais seul sur son île. "Offensivement, il aurait donc fallu quelque chose en plus, car j'ai beaucoup de questions sur Luis Vazquez. Il n'y a pas non plus de gardien supplémentaire, aussi parce que Coosemans s'est parfaitement démarqué. Il est même le joueur le plus important à Anderlecht."

Une conclusion qui n'est pas trop positive, donc. "Dans le classement du nombre de tirs que les adversaires reçoivent, Anderlecht occupe la deuxième place, après Malines. Anderlecht compte plus de tirs contre - 120 au total - que le Beerschot."

"Incroyable. Le Club de Bruges et l'Union en comptent 65. C'est moitié moins. En ce qui concerne les chiffres offensifs, Anderlecht est dans la moyenne, mais ils peuvent encore progresser défensivement. Surtout dans les duels. Là, ils sont en bas du classement."