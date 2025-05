"Si on avait gagné la coupe..." : De Sutter et Deschacht replongent dans une finale qui a tout fait basculer

La finale de Coupe de Belgique 2015 entre le Club de Bruges et Anderlecht continue de marquer les esprits à ce jour. Pour Tom De Sutter et Olivier Deschacht, la victoire 2-1 des blauw en zwart représentait bien plus qu'un simple trophée.

Le Club de Bruges avait disputé un match européen contre Besiktas à Istanbul peu de temps avant. De Sutter s’en souvient très bien dans Het Laatste Nieuws: "Nous avions eu très peu de temps pour nous préparer. Cela faisait de nous les outsiders."

"À l’époque, on soutenait même le Club en Coupe d’Europe", réagit Deschacht. "On pensait qu’ils seraient plus fatigués au moment de commencer."

Et pourtant, Anderlecht semblait avoir toutes les chances de son côté pour gagner. "On avait un mélange parfait", se rappelle Deschacht. "Leander Dendoncker était déjà là, ainsi que Steven Defour et Aleksandar Mitrović. Youri Tielemans était même sur le banc."

Mais la finale a tourné très tôt, quand Tom De Sutter a ouvert le score pour Bruges. Anderlecht a cependant égalisé à la 89e minute grâce à un superbe but de Mitrović, qui semblait leur offrir les prolongations.

Un tournant historique

Ce qui s’est passé ensuite est entré dans la légende de la Coupe: Dendoncker repousse un ballon de la tête, Refaelov le récupère et bat Proto. "Sans vouloir minimiser les autres finales: c’est le but le plus emblématique jamais marqué en finale de Coupe de Belgique", insiste De Sutter.

"Cette finale a été un vrai tournant", dit-il. "Un an plus tard, on a remporté le championnat." Deschacht, lui, y voit la fin d’une époque à Anderlecht. "Si on avait gagné la coupe, on aurait peut-être réussi le doublé, portés par la dynamique."