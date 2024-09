Une véritable légende du football mondial et de Schalke 04 pour succéder à Karel Geraerts ?

Karel Geraerts et Marc Wilmots ont été limogés de Schalke 04, ce week-end. Pour remplacer l'ancien T1 de l'Union, le club allemand pense à une véritable légende locale et européenne.

Marc Wilmots et Karel Geraerts n'auront pas réussi à faire retrouver à Schalke 04 son lustre d'antan. Annoncé dans la bataille pour un retour en Bundesliga, le club de la Ruhr est l'actuel... 16e de deuxième division allemande, avec quatre petits points en six matchs.

La formation de Gelsenkirchen doit donc retrouver un nouvel entraîneur principal, ainsi qu'un nouveau directeur sportif. Pour la première quête, c'est une véritable légende du club et du football mondial qui est citée.

En effet, Kicker et le Bild, chez nos voisins de l'est, assurent que le club penserait à Raùl, actif à Schalke entre 2010 et 2012, période lors de laquelle il a marqué 40 buts et délivré 21 passes décisives en 98 matchs, pour le remplacer.

Souvent lié à un poste d'entraîneur principal dans son ancien club allemand, l'Espagnol est actuellement actif dans son autre ancienne maison, la Casa Blanca du Real Madrid.

Raùl y est le responsable du développement des jeunes dans les catégories d'âge inférieures de l'académie, mais ne serait pas pleinement satisfait par ce poste éloigné du monde professionnel et de tout ce qui l'entoure. Si un accord doit encore être trouvé, les deux parties seraient partantes pour en discuter.