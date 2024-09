Et si c'était lui, le transfert de l'année ? "La Gantoise a réalisé un coup en or, il est très impressionnant"

La Gantoise est en train de véritablement lancer sa saison. La victoire en déplacement contre le Club de Bruges a propulsé les Buffalos dans les hautes sphères du classement. Une performance notamment réalisée grâce à la partition de Mathias Delorge au milieu de terrain.

La Gantoise a connu un début de saison assez difficile. Les Buffalos ont vu partir des joueurs cadres chaque semaine, pendant l'été, ce qui a créé beaucoup d'inquiétudes chez les supporters.

Le départ de Julien De Sart a notamment fait beaucoup parler. Heureusement pour les Gantois, Mathias Delorge est arrivé en provenance de Saint-Trond et a déjà mis tout le monde d'accord.

Une venue orchestrée par Wouter Vrancken

Les Buffalos peuvent remercier Wouter Vrancken, qui entretient de bons rapports avec la famille Delorge et qui a donc certainement contribué au transfert du milieu de terrain vers la Planet Group Arena.

Cependant, la saison dernière, Delorge n'était même pas le joueur de STVV qui attirait le plus l'attention. Cette reconnaissance était peut-être plutôt attribuée à Matte Smets, qui a finalement rejoint le KRC Genk.

Mathias Delorge:



- contrôleur de milieu de terrain

- grand avec un excellent rapport masse corporelle

- parfait pour le style basé sur la possession

- excellente capacité technique

- superbe portée de passes à toutes les distances

- haute intelligence footballistique et conscience spatiale

- vision fantastique & capacité à scanner le terrain

-… pic.twitter.com/lwAhtt0wJM — Football Talent Scout - Jacek Kulig (@FTalentScout) 18 septembre 2024

Néanmoins, il était déjà très clair, la saison dernière, que le milieu de terrain possédait bel et bien d'énormes qualités. Celles-ci se manifestent de plus en plus chez les Buffalos.

Delorge a actuellement une valeur marchande de cinq millions d'euros et a déjà disputé cette saison, toutes compétitions confondues, treize matchs pour un total de 1115 minutes. Il a marqué deux buts et délivré une passe décisive.

Tout le monde croit en Delorge, à La Gantoise

"Gand a fait l'affaire de l'année avec lui. Sans Vrancken, il ne serait pas là. Il fera vivre de beaux moments aux Buffalos. C'était très agréable à voir, il est impressionnant", a déclaré le commentateur néerlandophone Wim De Coninck dimanche dernier pendant la rencontre, sur DAZN.

Et Wouter Vrancken est également très heureux de son poulain : "Non, je ne suis pas surpris qu'il montre ce qu'il montre. Je le connais bien en tant que personne et en tant que joueur. On ne sait jamais combien de temps quelqu'un a besoin pour s'adapter au reste de l'équipe et réciproquement, surtout à un jeune âge."

"Si je vais prendre la responsabilité de ses bonnes performances ? Tout le mérite lui revient, car il reste bien les pieds sur terre et il est très à l'écoute. C'est un joueur avec lequel il est très agréable de travailler" avait conclu Wouter Vrancken.