"À un moment donné, à force de manger notre m..., cela va ressortir" : Anthony Moris prêt à affronter Courtrai

L'Union Saint-Gilloise s'apprête à disputer un match crucial ce dimanche. Une victoire enfin en vue pour les Unionistes ? Anthony Moris demeure confiant.

Ce dimanche à 16h00, l'Union Saint-Gilloise disputera un match important contre Courtrai. La victoire est primordiale pour les Bruxellois qui n'ont plus remporté de rencontre depuis le 16 août.

Anthony Moris s'est exprimé sur ce début de saison difficile au micro de Le Soir : "Si cela m’agace ? Non, car je suis quelqu’un de positif et d’optimiste. Surtout quand on voit encore la qualité du jeu qu’on arrive à proposer face à une équipe comme Fenerbahçe, avec tout le contexte qui entourait cette rencontre. Les Turcs venaient de perdre le derby contre Galatasaray et étaient revanchards."

Le gardien reste néanmoins confiant : "J’ai le sentiment qu’on approche du tournant de la saison. Le déclic va venir. À un moment donné, à force de manger notre m..., cela va ressortir."

Une période clé

"D’un côté, il faut pouvoir la mettre au fond, comme sur cette occasion après deux minutes de jeu sur un centre de Noah Sadiki. Et de l’autre, il faut savoir faire le gros dos quand cela tourne moins bien."

Conscient des enjeux à venir, Moris insiste sur le rôle important de cette période pour l’équipe : "Au niveau du contexte, c’est une semaine clé dans notre saison. Je suis vraiment impatient d’être dimanche pour disputer ce match à la maison après trois déplacements d’affilée. Car je sens qu’on est proches de cette victoire. Un succès nous ferait le plus grand bien pour véritablement lancer notre saison."