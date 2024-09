L'instabilité continue à Anderlecht : les raisons du départ d'un homme dont on attendait un peu plus

L'instabilité règne à Anderlecht depuis plusieurs années maintenant, et alors qu'on pensait le club remis dans la bonne voie, le départ de Mikkel Hemmersam revient semer le trouble. Nommé Chief of Academy l'année passée, il n'a pas fait long feu.

Les supporters ont à peine eu le temps d'intégrer qui il était et quel était son rôle : Mikkel Hemmersam a déjà quitté le RSC Anderlecht, un peu plus d'un an après son arrivée au poste de directeur sportif de l'académie et des RSCA Futures.

Hemmersam était arrivé sous l'impulsion de Jesper Fredberg, et devait jouer un grand rôle dans la formation et le recrutement à l'académie du Sporting. Officiellement, son départ n'est pas du fait du club : le Danois a annoncé qu'il souhaitait accéder à un rôle au sein d'une équipe A, après plusieurs rôles de directeur sportif.

Mais le Nieuwsblad nuance cette information. En effet, en interne, le travail de Mikkel Hemmersam n'aurait pas été évalué positivement. On attendait beaucoup du Danois, qui avait obtenu de fantastiques résultats dans la formation à Nordsjaelland. Il aurait trop peu amené au RSCA Futures, qui est bon dernier de Challenger Pro League cette saison et dont peu de joueurs ont passé un palier.

On peut voir dans ce semi-échec (car Hemmersam part après avoir tout de même professionnalisé les infrastructures des Futures) celui de Jesper Fredberg, qui avait collaboré avec Mikkel Hemmersam à Copenhague. Un signe, aussi, que le RSCA veut prendre ses distances avec la "danification" que certains soulignent depuis de longs mois. On sait ainsi que le CEO Sports du RSCA est sous pression au moment de choisir le futur coach de l'équipe A.

Tim Borguet, en place à la tête du département marketing depuis 2020, a été nommé Chief of the Academy en lieu et place de Mikkel Hemmersam. Un choix étonnant là encore, Borguet n'ayant aucune expérience dans le secteur sportif à proprement parler.