La revanche du Ninja : annoncé fini pour le football, Radja Nainggolan est en mission pour ramener Lokeren dans l'élite

Arrivé à Lokeren après une longue période sans club, durant le mercato de janvier dernier, l'ex-Diable Rouge a impressionné et amené une stabilité à cette équipe.

On savait que Radja Nainggolan était un très bon joueur. Passé par l'AS Roma, l'Inter de Milan ou aussi Cagliari, l'ex-international a brillé en Italie et est devenu un Diable Rouge, un peu sur le tard, mais marquant de l'ère Wilmots puis Martinez.

Mais après un passage mi-figue mi-raisin qui s'était mal passé à l'Antwerp, Nainggolan avait perdu un peu de son éclat aux yeux du public belge. Il s'était alors décidé, après un bref passage au SPAL en Italie, à tenter sa chance en Indonésie, pays de ses racines.

Un impact inattendu et immédiat

Depuis la fin de cette aventure exotique, cependant, l'envie lui démangeait de revenir en Belgique. Hélas, Radja a attendu en vain qu'un club lui fasse une offre au sein de l'élite. "Ils croient que je suis trop cher", résumait l'excentrique milieu de terrain tatoué. Après 6 mois d'attente, il s'est résigné et a donc signé à Lokeren.

Et Lokeren, depuis l'arrivée du "Ninja", c'est 9 victoires, 2 nuls et 3 petites défaites face à la RAAL, fraichement promue en D1A, et le RWDM, une fois en phase classique et une fois en Play-offs. Une défaite 3-2 qui qualifiait tout de même Lokeren pour le tour suivant de ces Play-offs.

L'impact de Nainggolan est grand, non seulement par les stats puisqu'il compte 3 buts et 2 assists en 13 match, des chiffres corrects pour un médian relayeur, mais aussi par son impact à la récupération, sa relance et son abattage. Après 13 matchs, le milieu de 36 ans obtient une moyenne de notes de 7,6 sur 10 sur Flashscore.

Il a notamment marqué dans le match retour des Play-offs face au RWDM. Un but crucial puisqu'après avoir gagné 2-0 à l'aller, Lokeren était mené 3-0 jusqu'à la 86e et le but "égalisateur" de Nainggolan. Lokeren a dans la foulée marqué un second but, se qualifiant sans passer par les prolongations.

Lokeren recevra le 3 mai le Patro Eisden pour le match aller des demi-finales des Play-offs avant de pourquoi pas affronter le deuxième des Play-downs pour une remontée en D1A. Le club waeslandien espère compter sur son homme en forme, Radja Nainggolan, afin de retrouver l'élite du football belge.