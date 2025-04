Officiel : le Club de Bruges fait main basse sur un grand talent liégeois pourtant convoité par plusieurs clubs étrangers

Il y a un an, Sacha Marloye a effectué ses débuts professionnels avec Seraing alors qu'il n'avait pas encore 17 ans. Malgré la fin de saison sous pression des Métallos (sauvés grâce à la faillite d'Ostende), Mbaye Leye a ensuite fait plusieurs fois appel au jeune arrière droit.

Cette saison, le garçon oscille entre une place dans le onze de base (dix fois titulaire en D1B) et une place sur le banc. Mais cela n'a pas empêché les recruteurs de noter son nom dans leur petit calepin. Des clubs comme l'Ajax et le Borussia Mönchengladbach ont ainsi déjà frappé à la porte.

C'est toutefois le Club de Bruges qui a raflé la mise. Les Blauw en Zwart ont annoncé cette après-midi la signature du jeune Hutois pour les deux prochaines saisons.

A new force at the back. 💪



Sacha Marloye komt over van Seraing en tekent tot 2027 bij Club NXT. ✍️