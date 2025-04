Et dire qu'il n'avait pas manqué une seule sélection sous Tedesco : un Diable Rouge forcé à redescendre en équipe réserve par son club

Il y a un an, Johan Bakayoko était encore lié à un transfert de premier plan à 45 millions d'euros. Aujourd'hui, la situation est très différente pour le jeune Diable Rouge.

Sensation du PSV avec 12 buts et 9 assists la saison dernière, Johan Bakayoko est en perte de vitesse. Ce lundi soir, il jouera avec Jong PSV en Keuken Kampioen Divisie, la deuxième division néerlandaise. Il doit y retrouver du rythme après n'avoir débuté qu'un seul des six derniers matchs de championnat avec l'équipe première.

Bakayoko va donc passer des matchs de Ligue des Champions et des Diables Rouges à l'équipe réserve. Une situation difficile pour celui qui n'avait justement plus évolué avec Jong PSV depuis 2023.

L'ambiance sera toutefois assez chaude : les jeunes du PSV ne sont que dix-huitièmes et jouent l'un des matchs les plus attendus de la saison, le derby contre le voisin du FC Eindhoven.

Johan Bakayoko va rentrer dans sa dernière année de contrat

Le contraste reste malgré tout saisissant pour un joueur qui était appelé à continuer à grandir et à dépasser les 45 millions d'euros de valeur marchande attribués l'été dernier. D'autant plus que les grands clubs n'étaient pas insensibles à sa capacité d'accélération. La concurrence de Noa Lang et Ivan Perisic en a décidé autrement.

Malgré la chute de sa valeur à 35 millions, Bakayoko reste le sixième joueur belge le mieux côté sur le marché, il n'avait d'ailleurs pas manqué la moindre sélection de Domenico Tedesco. Mais il y a un mois, le natif d'Overijse était déjà absent de la première liste de Rudi Garcia.