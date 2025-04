Bouleversement en vue pour Thibaut Courtois et le Real Madrid

Alors que le Real Madrid a perdu la finale de la Copa del Rey ce week-end et est en mauvaise posture au classement en championnat, Carlo Ancelotti serait sur le départ.

Il y a quelques semaines de cela, après l'élimination du Real Madrid en Ligue des Champions, la rumeur surgissait dans la presse anglaise : Carlo Ancelotti ne finirait même pas la saison à la tête de la Maison Blanche, quittant le club après la finale de la Copa del Rey.

L'Italien avait nié cette information, mais une chose paraît sûre au lendemain de la défaite du Real Madrid en finale de la Coupe : Ancelotti ne continuera pas au-delà de cette saison. Il pourrait même quitter Madrid avant la Coupe du Monde des Clubs qui se tient en juin prochain.

Et pour cause : son futur serait lié à la sélection du Brésil. Le très sérieux média anglais The Athletic affirme qu'une rencontre est prévue cette semaine entre Ancelotti et sa direction mais que sauf énorme revirement de situation, on se dirige vers un départ avant la Coupe du Monde des Clubs.

L'objectif de la fédération brésilienne serait que Carlo Ancelotti soit aux commandes pour les matchs de qualification pour le Mondial 2026 les 4 et 9 juin prochains, en Equateur et face au Paraguay. Il ne manque que quelques points au Brésil pour être officiellement qualifié pour la Coupe du Monde - après une campagne très décevante.

Du côté du Real Madrid, le successeur idéal serait Xabi Alonso, actuellement en poste au Bayer Leverkusen. Si aucun deal n'est trouvé d'ici là, Santiago Solari pourrait assurer l'intérim durant la Coupe du Monde des Clubs.