Vive inquiétude autour d'un ancien du Standard : "J'ai peur de mourir"

Jeff Louis se trouve dans une situation particulièrement compliquée dans son pays, en Haïti. L'ancien attaquant du Standard est presque à la rue, après que des gangs aient pris le contrôle de son village.

La situation sécuritaire et humanitaire en Haïti est absolument catastrophique : depuis des semaines, des bandes armées luttent contre le gouvernement et auraient pris le contrôle de 85% de l'île. Haïti est en pleine guerre civile et les citoyens sont en danger de mort s'ils tentent de s'opposer à la saisie parfois violente de leurs biens.

C'est ce qui est arrivé à Jeff Louis (32 ans), ancien attaquant du Standard et ex-international émérite d'Haïti (33 caps pour 5 buts). Son statut ne l'a pas protégé quand des bandes armées ont envahi Mirebalais, sa ville. Des gangs se sont emparés de Mirebalais, la ville où j'ai ma maison, à une cinquantaine de kilomètres de la capitale Port-au-Prince, raconte-t-il dans L'Est Républicain.

Un témoignage glaçant de l'ancien Rouche

"Ils m'ont tout pris. Je n'ai pas eu d'autre choix que de fuir. Ces gens-là n'ont aucune valeur, aucune considération pour la vie humaine. Si tu leur poses un problème, ils te tuent. J'ai quitté mon quartier de Mirebalais, mais je ne me sens pas davantage en sécurité. J'ai peur de mourir".

Louis est donc désormais sans domicile, avec juste assez d'argent "pour dormir à l'hôtel pendant quelques jours". Après ça, il se retrouvera à la rue, "sans rien", affirme Jeff Louis, qui a mis un terme à sa carrière professionnelle à 28 ans en raison de graves problèmes aux genoux.

L'ex-Rouche est rentré en Haïti il y a quelques années pour se rapprocher de sa mère, aujourd'hui décédée. Père de deux enfants, il regrette de mauvais choix de carrière : "J'ai pris des mauvaises décisions dans ma vie et dans ma carrière, j'ai manqué de sérieux, j'ai mal géré l'argent que j'ai gagné, mais je ne mérite pas ça. Je dois rentrer en France mais je n'y arriverai pas seul, j'ai besoin d'aide".