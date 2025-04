Le Club de Bruges risque de se faire piller cet été : Chemsdine Talbi le prochain à partir ?

Révélation du Club de Bruges cette saison, Chemsdine Talbi attise les convoitises en Europe et au Moyen-Orient.

Ceux qui ont suivi la première partie de saison du Club de Bruges n'ont pas pu passer à côté de l'explosion de Chemsdine Talbi. À seulement 19 ans, l'ailier marocain a illuminé les pelouses belges et européennes de son talent brut.

Sa vitesse, son audace balle au pied et surtout son doublé contre l'Atalanta en barrage de Ligue des champions ont marqué les esprits et dévoilé au grand jour tout son potentiel.

Après avoir choisi de représenter le Maroc au niveau international, Talbi a vu sa trajectoire s'accélérer. Une sélection en poche, une popularité grandissante et l'assurance d'appartenir à une génération prometteuse. Une blessure lors de la trêve internationale est venue freiner son envol. Depuis, le jeune ailier a dû se contenter d'entrées en cours de match avec Bruges, sans retrouver encore une place de titulaire.

Ce léger ralentissement n'a toutefois pas refroidi les ardeurs de plusieurs clubs européens et même au-delà. Selon les informations d'Africafoot, Talbi serait aujourd'hui l'objet de sérieuses convoitises. Le RB Leipzig, Naples et l'Eintracht Francfort surveilleraient de très près son évolution, tandis que des géants saoudiens comme Al-Hilal et Al-Qadisiyah seraient également prêts à sortir le chéquier pour s'attacher ses services.

Pour Talbi, l'été s'annonce donc décisif. Rester à Bruges pour continuer sa progression dans un environnement connu ou tenter l'aventure dans un grand championnat européen ?