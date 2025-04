Un club bruxellois de plus se rapproche du foot pro : il y a quelques têtes connues au Crossing Schaerbeek !

Le Crossing Schaerbeek a décroché sa montée en D1 ACFF. En plus des U23 de l'Union, il y aura donc un second club bruxellois à cet échelon la saison prochaine, et il y a quelques têtes connues au sein de l'effectif !

Jonathan De Bie (ex-Tottenham, RWDM)

Le n°1 du Crossing Schaerbeek cette saison était déjà bien connu des amateurs de football bruxellois : il s'agit de Jonathan De Bie (24 ans), ancien grand talent formé à Tottenham et international belge jusqu'en U19, qui est arrivé l'été passé du RWDM.

Après ses passages compliqués à Lokeren et Molenbeek, De Bie s'est enfin imposé au Crossing, révélant toutes ses qualités, et va donc désormais tenter de confirmer en D1 ACFF. Reculer pour mieux sauter ?

Tracy Mpati (ex-Union, RWDM, Francs Borains)

À 33 ans, Tracy Mpati est l'un des vétérans de cette équipe et lui aussi est bien connu des suiveurs du football belge. Avant que l'Union Saint-Gilloise devienne l'une des meilleures équipes de Belgique, Mpati a fait partie de l'épopée au Parc Duden, quand ce dernier n'était fréquenté que par quelques hipsters et supporters old school. Il a aussi porté à 60 reprises le maillot du RWDM et des Francs Borains.

Avec 210 matchs en Challenger Pro League dans sa carrière, Mpati pourrait certainement encore amener au Crossing, mais il arrive en fin de contrat en juin prochain et n'a surtout plus joué depuis décembre dernier. Difficile donc de savoir où il en est.

Amaury Mabika (ex-Anderlecht, RWDM)

Le capitaine du Crossing Schaerbeek, Amaury Mabika, devrait rester à bord pour la saison en D1 ACFF et lui aussi a un passé bien connu au sein d'autres clubs bruxellois. Milieu défensif, il a en effet fait toutes ses classes à Neerpede avant de rejoindre Grimbergen puis le RWDM. En 2021, Mabika signe au Crossing dont il est donc devenu un véritable pilier.

Alexandre De Bruyn (ex-Anderlect, STVV, La Gantoise...)

Voilà certainement le nom qui va rappeler le plus de souvenirs aux suiveurs du football belge. Car si les précédents joueurs cités se sont faits un nom dans les divisions inférieures, Alexandre De Bruyn aura été une étoile filante de notre Jupiler Pro League.

Formé à Anderlecht et promu en équipe A en même temps que Youri Tielemans, De Bruyn n'a pas connu la même trajectoire. Il devra descendre d'un étage, à Lommel, pour percer et ensuite rejoindre STVV : sa saison 2019-2020 chez les Canaris impressionne au point où il décroche un transfert à La Gantoise. Depuis, les choses se passent moins bien, et il a signé en D2 ACFF cet hiver : suivra-t-il le Crossing en D1 ACFF ?

Esteban Casagolda (ex-Union)

Si son nom vous parle, vous avez probablement fréquenté le Parc Duden avant que ce soit cool. Esteban Casagolda a eu une carrière mouvementée qui l'a vu passer de Malines à Motherwell (Ecosse), Debrecen (Hongrie) et... le BJ Baxy (Chine), au tout début de la folie du football chinois.

En Belgique, il porte les couleurs de l'Union de 2012 à 2014 (61 matchs, 29 buts) en divisions inférieures, mais empilera aussi les buts en Challenger Pro League (87 matchs, 22 buts), pour OHL, Dender, Lokeren et Roulers. À désormais 38 ans, il a inscrit 16 goals en 31 matchs de D2 ACFF, de quoi en faire le meilleur buteur de la série !