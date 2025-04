Coup de théâtre au RWDM, le capitaine quitte le navire en pleine tourmante : "Ce n'était pas fait pour durer"

Depuis quelques semaines, le RWDM nage en plein cauchemar. Le groupe est très atteint, en témoigne le départ du capitaine.

Qui aurait pu prédire une telle fin de saison au RWDM ? Entre les trois balles de match manquées pour la montée, le départ de Yannick Ferrera et l'arrivée de Gueïda Fofana...pour quelques jours seulement, puis un dernier scénario rocambolesque contre Lokeren, les Molenbeekois ont vécu des moments très difficiles.

Il sera difficile au groupe de repartir de l’avant après de telles désillusions successives. Si bien qu’à l’image de Yannick Ferrera, qui était parti d’un commun accord le lendemain de la défaite à Zulte Waregem, c’est au tour du capitaine Piotr Parzyszek d’annoncer son départ.

"Cher RWDM, Notre saison ensemble est terminée. J'essaie de trouver les mots pour décrire ce que nous avons vécu. J'ai mal à chaque fois que j'essaie de trouver les mots justes. Nous ne méritions pas la fin que nous avons eue", commence-t-il sur ses réseaux sociaux.

Le RWDM devra se remobiliser la saison prochaine

L’attaquant polonais arrivait en fin de contrat mais disposait d’une option pour prolonger d’une saison. Il ne se voit pas continuer l’aventure : "Nous avons travaillé dur toute l'année et joué du bon football, mais à la fin, ça n'a pas suffi. C'est très douloureux, ce n'était pas fait pour durer. Je tiens à remercier tout le monde au sein du club, les joueurs, les supporters, les personnes qui travaillent au sein du club, mais surtout le personnel, pour les efforts fournis et la belle saison passée ensemble".

"Mon temps au RWDM se termine ici, je souhaite à tout le monde le meilleur et bonne chance pour l'avenir ! Voyons ce que l'avenir me réserve ! A bientôt !", conclut-il. Avec 9 buts, 5 assists et sa générosité en pointe, Piotr Parzyszek aura tout tenté pour mener son équipe vers la montée, en vain.