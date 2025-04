Nouveau coup dur pour Anderlecht : Hasi face à un dilemme crucial avant la finale

La finale de la coupe est le match de l'année pour Anderlecht. Après tant d'années, ils peuvent enfin remporter à nouveau un trophée, mais avec le Club de Bruges comme adversaire, chaque joueur bruxellois devra être à 100 %. Cela crée donc des dilemmes pour Besnik Hasi.

Grâce à leurs 4 points sur 6 face à Genk, l'Antwerp s'est dangereusement rapproché. Même si Anderlecht tient solidement sa quatrième place, ils doivent rester vigilants. D'autant que l'effectif n'est plus très large. En plus de Jan Vertonghen, Mario Stroeykens est lui aussi forfait et ne pourra pas jouer un rôle important en finale.

Stroeykens s'était blessé lors de la première journée des Champions' Play-offs et n’est toujours pas rétabli. Sans rythme de compétition, Hasi ne prendra pas le risque de le lancer dans le grand bain.

La profondeur de l'effectif sera donc mise à rude épreuve, surtout au milieu de terrain et en attaque. Des joueurs comme Leander Dendoncker et Yari Verschaeren devront se montrer à la hauteur. Dendoncker, qui est devenu un élément fiable sous Hasi devra apporter bien plus qu'une simple présence rassurante lors d'un match aussi crucial.

Alors qu'Anderlecht se prépare pour la finale, Hasi fait face à un choix délicat concernant la composition du prochain match contre l'Antwerp. La quatrième place étant quasiment assurée, il pourrait envisager d'aligner une équipe B afin d’éviter de nouvelles blessures avant la finale de la coupe.

Hasi devra toutefois trouver le juste équilibre entre sécuriser leur qualification européenne et minimiser les risques avant l'importante confrontation contre le Club de Bruges.