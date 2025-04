De la relégation avec le SL 16 à la montée manquée au RWDM : le bilan sans concession de l'une des révélations de D1B

Le RWDM a eu tellement d'occasions de valider sa montée en D1A qu'il s'en mordra à jamais les doigts. Ilyes Ziani était abattu après le dernier verdict de la saison.

Trois balles de match manquées pour valider la remontée lors de la phase classique, un titre de champion manqué de quelques minutes à Zulte Waregem, Yannick Ferrera qui jette l'éponge le lendemain, Lokeren qui remue le couteau dans la plaie en éliminant les Molenbeekois dans les derniers instants : les temps sont durs au Stade Machtens.

Avec 7 buts et 9 assists, Ilyes Ziani est l'un des joueurs clés de la saison du RWDM. Relégué en D1 ACFF avec le SL 16, le milieu offensif de 21 ans a goûté à la lutte pour le titre...et à un verdict tout aussi amer en fin de saison.

Cruel scénario pour le RWDM

Pourtant, il y a cru jusqu'au bout, à commencer par hier : "Ce premier but encaissé n'était pas si grave", explique-t-il au Nieuwsblad. "Les prolongations et les tirs au but n'étaient pas insurmontables, surtout parce que nous avions le public avec nous. Malgré le 3-1, je croyais vraiment encore en nos chances".

"Mais ensuite, il y a eu ce deuxième but, ça a fait mal", poursuit Ziani. "Cela reflète en tout cas notre saison : nous avions le contrôle, mais nous avons flanché à la fin. J'espère que nous en tirerons des leçons".

"Cependant, cette fin n'entache pas toute notre saison : nous avons bien travaillé, surtout après les moments extrêmement difficiles que le club a connus la saison dernière. Dans le football, un jour peut être ensoleillé et l'autre jour très sombre. Quoi qu'il en soit, nous devons avancer", conclut Ziani, qui aura tout de même réussi à marquer la D1B de son empreinte par son sens du jeu et sa créativité entre les lignes.