Lokeren peut mettre le football belge dans un sacré pétrin : l'Union Belge espérera que le Patro fasse le job

Le Sporting Lokeren continue son pied de nez au football belge. Toujours en théorie privé de licence pour la D1A, le 7e de Challenger Pro League peut créer un sacré micmac.

Le 7e de Challenger Pro League, qui ne devrait déjà pas participer au tour final sur base de sa saison régulière mais a bénéficié de la 6e place acquise par une équipe U23, n'est plus qu'à 4 fois 90 minutes (minimum) de la D1A... pour laquelle il n'a pas obtenu sa licence en première instance.

Dites ça à n'importe qui ne suivant pas le football belge, et il vous regardera avec des yeux ronds. Mais pour les habitués des embrouilles made in Union Belge, rien de vraiment neuf sous le soleil. Lokeren-Temse, en éliminant le RWDM ce week-end, a certainement fait grincer des dents à Tubize.

Rappelons que si Lokeren peut participer au tour final, c'est suite à son appel pour l'obtention de la licence pour la D1A, refusée en première instance. Un appel suspensif, qui permet donc aux Waeslandiens de tenter d'obtenir leur précieux sésame sportivement, en attendant qu'il soit validé administrativement.

L'Union Belge n'a pas vraiment le choix

En réalité, c'est inévitable : imaginez que l'appel ne soit pas suspensif, que Lokeren-Temse cède sa place au Lierse (8e)... puis obtienne sa licence en seconde instance. La situation ne serait pas moins compliquée. Le ver est dans le fruit, avec un système de licences opaque, au timing très mal fichu et aux incohérences répétées.

Alors, que peut faire la fédération ? Tout simplement... rien. Ou plutôt : fermer les yeux et croiser les doigts. Que Lokeren élimine le RWDM est un premier souci ; l'URBSFA espérera désormais que le Patro Eisden fasse le job que les Molenbeekois ont échoué à faire.

On ne sait pas vraiment quand le jugement définitif concernant la licence sera prononcé, mais on imagine que désormais, la fédération aimerait attendre que le tour final soit terminé. Car dans le cas contraire, que faire si le jugement tombe aujourd'hui ? Réintégrer le RWDM ? Jouer Lierse-RWDM ? Et s'il tombe après que Lokeren ait éliminé le Patro ? On peut compter sur Stijn Stijnen pour remuer ciel et terre afin d'obtenir gain de cause.

La date limite de l'UEFA est le 10 mai

Il est également possible que, en cas de victoire de Lokeren-Temse dans ces barrages (on en est encore loin, tout de même), puis de licence refusée, le règlement de l'Union Belge prévoie tout simplement que le "deuxième des barrages" prenne la place du vainqueur. Autrement dit : que le 14e de D1A ne descende pas.

Mais là aussi, les clubs ayant affronté un Lokeren qui ne devait pas être là dès le départ utiliseraient probablement tous les moyens légaux à leur disposition pour porter réclamation. Sans oublier le Lierse, qui n'a officiellement pas encore déposé les armes.

Le scénario rêvé, et celui qui serait également le plus positif pour notre football, c'est que Lokeren-Temse obtienne sa licence en seconde instance. Au Daknam, on y croit. La date limite posée par l'UEFA pour que les licences soient en ordre est le 10 mai ; le barrage retour contre le Patro Eisden a lieu le 11 mai. Tout le monde pousserait un grand "ouf" de soulagement si tout était réglé d'ici là.