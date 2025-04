"Si Vincent Kompany n'est pas viré d'Anderlecht en 2022, peut-être que mon histoire au Sporting est différente et que je ne pars pas"

Anderlecht se mord toujours les doigts d'avoir laissé filer Noah Sadiki pour un peu plus d'un million d'euros. Le principal intéressé revient sur le contexte de ce départ.

C'est avec Felice Mazzu que Noah Sadiki avait commencé à prendre de l'ampleur, notamment lors de ce barrage de Conférence League au bout du suspense contre les Young Boys Berne avant de retomber dans l'oubli sous Brian Riemer. Mais c'est bien Vincent Kompany qui l'avait lancé dans le grand bain de la D1A en même temps que Julien Duranville, lors du dernier match des Playoffs 2021/2022 au Club de Bruges.

"Si Vincent Kompany n’est pas viré d’Anderlecht l’été 2022, peut-être que mon histoire au Sporting est différente et que je ne pars pas. Vincent a lancé beaucoup de jeunes car le club n’avait pas d’argent et n’avait pas d’autres joueurs à lui offrir", se souvient Sadiki pour la RTBF.

Le Sporting en pleine restructuration

L'instabilité illustrée par le départ de Kompany n'a été bonne pour personne : "Après, la situation s’est améliorée… mais nous les jeunes, on n’a pas été gérés comme il le fallait. On a été lancés dans le bain, sans bien doser les temps de jeu et sans nous parler comme on l’attendait".

"Vincent avait été limogé… et c’était le mauvais moment de le faire : car à ce moment, on était en pleine progression. Kompany a toujours soutenu les jeunes en leur parlant : il me disait d’attendre patiemment ma chance et de la saisir à fond quand elle se présenterait. Mais pas de réclamer des choses que je ne pouvais pas contrôler", poursuit Sadiki.

Ce sont les jeunes de Neerpede comme Sadiki, mais aussi Stassin qui ont trinqué : "Je ne suis pas d’un naturel impatient… mais je veux qu'on me reconnaisse à ma juste valeur et qu'on me donne ce que je mérite. Aujourd’hui, je n’ai plus de contact avec Vincent… mais je sais qu’il nous suit toujours, nous, ses anciens jeunes, via son staff", conclut Noah Sadiki, plus apprécié à sa juste valeur de l'autre côté du canal.