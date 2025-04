L'éclaircie dans la grisaille, au Standard, s'appelle Andréas Hountondji : "Un compétiteur doit faire en sorte que les choses se passent"

Prêté par Burnley sans option d'achat, Andréas Hountondji est l'homme en forme du Standard en Europe Play-offs. Le buteur béninois peut enfin enchaîner les titularisations et se montre décisif, malgré une petite blessure récemment subie mais déjà presque oubliée.

Sur la pelouse de Louvain, le Standard a bien cru connaître sa troisième défaite des Europe Play-offs. Les Rouches ont été menés à Den Dreef, avant d'égaliser à dix minutes du terme, via Andréas Hountondji. Le Matricule 16 n'a toutefois toujours pas gagné et reste sur une série de 26 matchs sans victoire en Play-offs 2.

"Le plus difficile était de se remettre dedans mentalement, je pense qu'on l'a bien fait. Le but nous a permis de revenir dans le match, on aurait pu marquer un deuxième voire un troisième, mais je souligne le changement d'état d'esprit. On ne veut pas tomber dans des discours défaitistes, un compétiteur doit être acteur et faire en sorte que les choses se passent", déclarait l'attaquant béninois après la partie.

Andréas Hountondji, l'éclaircie dans la grisaille au Standard

Le buteur prêté par Burnley sans option d'achat est l'un des seuls hommes en forme au Standard. Avec trois buts et une passe décisive, il est impliqué dans 80 % des buts liégeois en Europe Play-offs. Souvent relégué sur le banc au profit d'Andi Zeqiri, il profite désormais de la blessure du Suisse pour accumuler les titularisations.

Andréas Hountondji est l'éclaircie dans la grisaille, chez les Rouches. Il avait subi une petite blessure avant le match contre Westerlo et était monté au jeu face à Louvain mardi soir en étant loin de son meilleur niveau physique, mais l'avant-centre de 22 ans se sent maintenant beaucoup mieux.

"On est tous en train d'essayer de pousser pour que le club aille dans le bon sens. Je ne dirais pas que c'est moi, c'est un effort de toute l'équipe. Bien sûr, je suis content de pouvoir enchainer depuis quelques matchs, c'était plus compliqué au début. Je sens que le coach me donne plus de confiance. Physiquement, c'était déjà mieux que mon entrée mardi. Ce n'est rien de grave, c'est une petite blessure à laquelle il faut être attentif. Si je suis sérieux, ça ne devrait pas m'inquiéter plus que ça.

"Depuis les derniers matchs, je sens qu'on se comprend de mieux en mieux avec les milieux de terrain. Ce n'est pas encore parfait, mais ça vient. On doit continuer à progresser dans la communication aussi. Je suis arrivé en milieu de saison et sur les premiers matchs, on jouait beaucoup de longs ballons. On essaie désormais plus de construire, ça permet de prendre plus de plaisir et d'aller plus vers l'avant." Il reste désormais à retrouver le goût du succès.