Kjetil Knutsen futur coach d'Anderlecht ? Le principal intéressé répond...en riant !

Anderlecht est à la recherche d'un remplaçant suite au départ de Brian Riemer. Kjetil Knutsen, coach de Bodo/Glmit, est cité parmi les candidats potentiels.

Mark van Bommel, Thomas Letsch, Miron Muslic, Philippe Clement, Kasper Hjulmand et même...Hein Vanhaezebrouck. Les noms ont circulé dernièrement concernant le potentiel remplaçant de Brian Riemer.

L'un des candidats potentiels est également Kjetil Knutsen. L'entraîneur norvégien est actuellement à la tête de Bodo/Glimt, qui joue justement ce jeudi en Europa League contre l'Union Saint-Gilloise.

Kjetil Knutsen à Anderlecht ? Il répond !

En conférence de presse, il a d'abord préfacé la rencontre face à l'Union. "L'Union est une très, très bonne équipe. Si vous voulez mon avis, c'est l'une des meilleures équipes de Belgique. Ils n'ont pas très bien commencé la saison, mais ils seront là, j'en suis sûr", relate le Nieuwsblad.

Kjetil Knutsen a ensuite répondu aux rumeurs l'envoyant au RSC Anderlecht. "J'ai un manager, mais je ne lui parle jamais", a-t-il alors déclaré, en riant.

"Pour moi, il est très important de s'impliquer à 100 % dans son propre club. Je veux que les joueurs travaillent dur chaque jour et il en va de même pour moi. Je peux vous promettre que je me concentre à 100 % sur ce club. Il est tout à fait possible qu'un jour je quitte Bodo/Glimt. Mais ce n'est pas demain la veille."