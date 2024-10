Philippe Albert pas tendre avec Domenico Tedesco pour sa gestion du cas Lukaku : "Il joue sa place, et ne doit pas l'oublier !"

Romelu Lukaku ne devrait pas être présent avec les Diables Rouges lors du prochain rassemblement. Le Diable Rouge veut se concentrer sur sa remise en forme.

La Ligue des Nations revient déjà dans moins de deux semaines, avec les rencontres face à l'Italie le 10 octobre et la France le 14 octobre.

Le sélectionneur national, Domenico Tedesco, annoncera bientôt sa liste pour ces deux prochains rendez-vous. Avec un absent potentiel...

En effet, selon les informations du Soir, Romelu Lukaku aurait trouvé un accord avec Tedesco pour ne pas disputer ces deux rencontres. Il désirerait se concentrer sur sa remise en forme à Naples.

Philippe Albert torpille Domenico Tedesco !

Dans les colonnes du même Soir, Philippe Albert a vivement critiqué la décision de Tedesco. "En permettant à Lukaku de ne pas venir chez les Diables, Tedesco se fragilise. Si on perd les deux matches face à la France et l’Italie, on fait quoi ?", s'est questionné l'ancien Diable Rouge.

"Déjà qu’avec Romelu et Kevin, ce n’est pas évident, alors sans eux… Tedesco joue sa place et ne doit pas l’oublier. Il n’a pas le palmarès d’un Didier Deschamps pour négliger des rencontres de Ligue des nations."