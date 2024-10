Gros retournement de situation concernant la suspension de Paul Pogba : le champion du Monde 2018 pourra bientôt rejouer... mais ce ne sera pas à la Juventus !

La suspension pour dopage de Paul Pogba a été réduite à 18 mois. L'ancien international français va donc pouvoir bientôt rejouer au football, mais ce ne sera pas à la Juventus.

En septembre 2023, Paul Pogba a été suspendu pour dopage après avoir été testé positif après le premier match de la saison 2023-2024 de la Juventus. Le milieu de terrain avait reçu une suspension de quatre ans.

Mais, gros retournement de situation, cette semaine. La peine de l'ancien international français a été réduite à 18 mois, ce qui signifie que Pogba pourra, déjà, bientôt faire son grand retour.

C'est au mois de mars que "La Pioche" pourra officiellement disputer une rencontre professionnelle. Le joueur de 31 ans pourra retrouver le chemin de l'entraînement dès le mois de janvier.

Ce ne sera, cependant, pas à la Juventus, qui vient d'investir plusieurs dizaines de millions d'euros pour reconstruire tout son milieu de terrain, et qui ne compte pas changer ses plans.

Selon la Gazzetta dello Sport, c'est vers une rupture de contrat pure et simple que l'on se dirige entre Pogba et la Vieille Dame. D'après la presse française, à commencer par RMC Sports et l'Équipe, la MLS est une destination probable pour le champion du Monde 2018.