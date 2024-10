Deux forfaits chez les Diablotins : le prodige Karetsas appelé pour la première fois, un ancien Anderlechtois à la rescousse

Le staff médical des U21 belges a fait le point sur l'état physique du noyau. Il en résulte déjà deux forfaits.

Gill Swerts devra composer sans Mathias Delorge (Gand) et Mika Godts (Ajax) face aux U21 hongrois et écossais. Les deux joueurs ne sont pas aptes et ont quitté le groupe annonce la fédération.

Leurs remplaçants respectifs sont déjà connus. L'information principale est la convocation de Konstantinos Karetsas, qui rejoint le groupe pour la première fois. Le wonderkid de 16 ans prend de plus en plus de place à Genk par ses dribbles et sa vision du jeu.

Un joli surclassement

Toujours indécis entre la Belgique où il a grandi et ses racines grecques, le jeune Limbourgeois a pour l'instant toujours représenté les équipes d'âge belges. Il y a quelques mois, il était encore avec les U16.

L'autre joueur rappelé est Lucas Stassin. L'ancien d'Anderlecht est déjà apparu à cinq reprises avec les U21 mais avait décliné la dernière sélection pour pouvoir plus facilement s'acclimater à Saint-Etienne.

Les U21 belges sont actuellement à égalité avec les Ecossais à la deuxième place du groupe, six points derrière les espoirs espagnols.