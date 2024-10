"Je dormais quand la liste est tombée" : Malick Fofana se confie sur sa première sélection chez les Diables

Néo-Diable Rouge, Malick Fofana a pris la parole sur la façon dont il a appris sa sélection et a notamment donné le nom de l'un de ses modèles.

Vendredi dernier, Malick Fofana a été appelé pour la première fois avec les Diables Rouges. Le natif d'Alost s'est exprimé sur l'évolution fulgurante de sa carrière depuis son départ de La Gantoise.

Être appelé chez les Diables Rouges était un sentiment particulier pour le joueur de 19 ans : "On revenait tard de Glasgow avec Lyon, vers 4h du matin et la sélection se faisait à 10 heures, donc je dormais encore. Je me réveille et je vois plein de messages et d'appels pour me féliciter. J'étais fier et content, comme mes parents."

"L'entraînement qui suit, tout le monde me félicite, c'était vraiment un bon moment. C'est une semaine dont je me rappellerai longtemps," explique le joueur au micro de RTL Sports.

Le modèle de Fofana

Fofana a un modèle en particulier : "Mon jeu, c'est la vitesse, le dribble, avec les deux pieds. Un ailier plutôt direct. Il y a beaucoup d'ailiers dans l'équipe nationale, il faut se battre pour sa place. Si je devais dire un modèle, je dirais Neymar. Ce qu'il fait sur le terrain, c'est incroyable, tout simplement."

Partir en Ligue 1 semble avoir été le choix parfait : "Un club comme Lyon qui montre sa confiance, c'était important, j'étais prêt pour y aller. Avec mes qualités, je pouvais aller plus haut, même si je dois encore beaucoup bosser, mais cela va arriver. Au début, il fallait s'adapter, mais maintenant je connais un peu le championnat donc ça va mieux."

"Jouer la Ligue des Champions et faire mes débuts en équipe nationale, j'en rêve."