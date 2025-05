Heureusement qu'il n'entraîne pas en Belgique : la punchline qui pourrait coûter très cher à José Moruinho

Fenerbahçe a perdu 0-1 contre Besiktas en Super Lig turque hier soir. À la fin du match, José Mourinho était hors de lui.

Bourreau de l'Union Saint-Gilloise et Anderlecht sur la scène européenne cette saison, Fenerbahçe rencontre plus de frustration en championnat. La saison passe et Galatasaray ne faiblit pas. Le Fener' a par contre concédé une défaite 0-1 contre Besiktas hier.

L'écart monte ainsi à huit points entre les deux rivaux. À quatre journées de la fin, le championnat est plié. Au grand désarroi de José Mourinho, qui a comme à son habitude enclenché le mode punchline pour faire passer la prestation de ses hommes au second plan.

"Il n'y avait qu'une équipe qui voulait gagner le match aujourd'hui. C'est pourquoi je ne pense pas que nous méritions la défaite aujourd'hui. Bien sûr, je félicite Besiktas, mais nous devons toujours parler des mêmes choses...", a-t-il commencé, en prélude à une nouvelle tirade contre les arbitres.

Les dés pipés ?

"Combien de fois avons-nous vu que le même penalty accordé aujourd'hui ne nous était pas accordé ? Je suis vraiment fatigué d'en parler constamment, car cela ne change rien", peste le Special One.

"Je pense que le classement final de ce championnat était déjà établi avant même le début de la compétition. Bien sûr, mathématiquement, nos défaites lors de nos derniers matchs à domicile ont été déterminantes, mais la fin de ce championnat était claire depuis longtemps", conclut l'entraîneur portugais. Il peut s'attendre à une sanction. En Pro League, la commission de discipline serait en tout cas déjà sur le coup.