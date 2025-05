🎥 Il ne s'attendait pas à pareil cadeau : une ancienne pépite de Pro League conclut le but vidéo gag de l'affiche du weekend en Ligue 1

Lille a arraché un point contre Marseille hier soir (1-1). Les Phocéens ont de quoi se mordre les doigts.

À l'image du match entre Lyon et Lens (marqué par un but assez sensationnel d'Anass Zaroury), la rencontre au sommet entre Lille et Marseille mettait aux prises quelques têtes connues du championnat belge.

Dans les rangs du LOSC, Thomas Meunier, Matias Fernandez-Pardo et Jonathan David étaient titulaires, au contraire d'Ngal'ayel Mukau, qui est rentré au jeu. Du côté marseillais, Amir Murillo était aligné d'entrée sur le côté droit.

Les Marseillais ont pris l'initiative pendant toute la rencontre face à des Lillois dans le dur. Ils ont fini par faire la différence peu avant l'heure de jeu par Amine Gouiri, bien servi par Adrien Rabiot (57e, 0-1).

đŸ«‚ La connexion Rabiot & Gouiri 🔗



Les 3 dernières passes décisives du milieu français đŸ‡«đŸ‡· l'ont été pour l'attaquant algérien đŸ‡©đŸ‡ż !



đŸ“č @DAZN_FR pic.twitter.com/GiMNREiEoB — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) May 4, 2025

Lille bien payé

Alors qu'on pensait que le plus dur était fait, l'OM s'est saboté avec une relance courte de son gardien Geronimo Rulli dans les pieds d'un Lillois. Quelques fractions de seconde plus tard, Fernandez-Pardo profitait de l'aubaine pour égaliser sur le premier (et le seul) tir cadré de Lille.

L'ERREUR DE RULLI ET FERNANDEZ PARDO ÉGALISE đŸ˜±#LOSCOM pic.twitter.com/3fvTOY07Dh — Le Stade (@le_stade) May 4, 2025

1-1, score final : Marseille voit revenir Monaco à un point de sa deuxième à deux journées de la fin. Du côté de Lille, chaque point compte également : le LOSC est à égalité avec Strasbourg et Nice pour la quatrième place.