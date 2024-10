"On a les capacités pour faire mieux que face à la France" : Arthur Theate veut évacuer la négativité

Arthur Theate parle d'une équipe qui a la capacité de mieux faire. Le natif de Liège revient sur son début de saison, le match contre la France et préface les deux prochaines rencontres des Diables Rouges.

Arthur Theate est revenu sur l'avenir de la Belgique. Le joueur s'est exprimé au micro de RTL Sports avant d'affronter l'Italie ce jeudi.

Nouveau joueur de Francfort depuis cet été, le défenseur s'y sent bien : "Très heureux d'être dans un magnifique club comme celui de Francfort, avec des supporters incroyables."

Theate s'est également exprimé sur la défaite de la Belgique en France en septembre dernier : "Il fallait se remettre en question. On a mis la France en difficulté en début de match, mais une fois qu'on prend un but, on a arrêté de jouer, c'est dommage. On a les capacités pour faire mieux que face à la France. On doit mieux faire en tout cas. Il y avait peut-être une ambiance un peu plus lourde, on va essayerd'évacuer cette négativité."

Deux gros morceaux

"Ce sont deux gros pays que l'on va affronter. On a des choses à apprendre et on le sait, on a un groupe très jeune mais qui doit grandir très vite, on n'a pas trop le temps de se regarder."

Le prochain défi des Diables Rouges sera de prendre les trois points à Rome : "L'Italie sera toujours une équipe compliquée à jouer, même avec des hauts et des bas. Ils ont des joueurs de qualité donc on s'attend à un match compliqué."