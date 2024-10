Ryan Mason, "le David Hubert de Tottenham" qui a appris auprès des meilleurs

Ryan Mason devrait probablement devenir le nouvel entraîneur d'Anderlecht. Après une fin forcée de sa carrière de joueur à l'âge de 26 ans en raison d'une grave blessure à la tête, Mason a fait son retour dans le monde du football en tant qu'entraîneur à Tottenham Hotspur.

Sa carrière a été brusquement interrompue lorsqu'une IRM a révélé qu'il courait de grands risques de développer des maladies telles que la démence ou l'épilepsie. "Je devais penser à ma famille", a déclaré Ryan Mason à l'époque.

Après sa rééducation, Mason a commencé à Tottenham en tant qu'entraîneur des jeunes et a gravi les échelons jusqu'à devenir "Responsable de la formation académique". Il a même pris deux fois les rênes en tant qu'entraîneur intérimaire, d'abord après le départ de José Mourinho en 2021, puis après celui d'Antonio Conte en 2023.

Malgré des résultats qui n'étaient pas toujours positifs, Mason a été salué pour son approche tactique. Il a bénéficié du soutien à la fois du groupe de joueurs et des supporters, renforçant sa réputation de jeune entraîneur prometteur.

Malgré le choix final de Tottenham pour des entraîneurs plus expérimentés, tels qu'Ange Postecoglou, Mason est resté étonnamment en tant qu'assistant. Il a cependant beaucoup appris des entraîneurs avec lesquels il a collaboré, tels que Mauricio Pochettino, José Mourinho et Antonio Conte. Ces grands entraîneurs ont marqué Mason et lui ont apporté de précieuses connaissances en tactique, en gestion des personnes et en gestion de la pression au plus haut niveau.

Il semble maintenant que Mason soit prêt pour un nouveau défi en dehors de Tottenham. En tant que possible nouvel entraîneur d'Anderlecht, il pourrait apporter son expérience avec des grands entraîneurs de la Premier League au Lotto Park. Bien qu'il ait peu d'expérience en tant qu'entraîneur principal, il peut compter sur les leçons apprises auprès des meilleurs entraîneurs au monde.