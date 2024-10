Le choix étrange de Tedesco... que Jérémy Doku n'a pas eu l'air de comprendre non plus

Jérémy Doku piston... droit ? Difficile de comprendre le schéma mis en place par Domenico Tedesco, et visiblement, l'ailier était en difficulté aussi.

Quand personne ne comprend ce que vous essayez de faire, il y a généralement deux options : soit vous êtes un génie, soit vous faites fausse route. Concernant la mise en place tactique au début de cet Italie-Belgique, on sait vers quoi penchait la balance pour Domenico Tedesco.

Les Diables ont très mal commencé leur match, et c'est en bonne partie parce que Jérémy Doku était aligné dans un rôle "casse-gueule" de piston droit.

"Ce n'est pas tant une question de gauche ou droit, c'est surtout que j'étais un peu trop bas pour faire la différence en première période", regrettait Doku après la rencontre. Un positionnement qui était bel et bien une consigne.

"Oui, c'était ce qu'on me demandait de faire, d'être très bas. J'ai essayé de le faire au mieux", lançait ensuite l'ailier de Manchester City avec un petit sourire contrit. "En seconde période, j'étais plus haut et à gauche, et j'ai pu créer plus de danger".

Il y a donc des conclusions à en tirer pour Tedesco. "Je ne suis pas défenseur, évidemment, mes qualités ne sont pas là. Mais ce n'est pas à moi de tirer des conclusions", estime Jérémy Doku. Le sélectionneur aura en tout cas fait les adaptations nécessaires en cours de route, mais sans le carton rouge de l'Italie, on ne voit pas comment le cours des choses aurait pu s'inverser...