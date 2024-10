Le retour aux affaires pour cet ancien Diable Rouge ? "On ne sait jamais..."

Ancien Diable Rouge, Mousa Dembélé est à la retraite depuis plus d'un an. Il a inauguré un nouveau terrain dans le cadre des Belgian Red Courts.

Et revoilà Mousa Dembélé. L'ancien milieu de terrain et Diable Rouge à 82 reprises s'est présenté à Borgerhout, où il a présenté un terrain de rue en tant qu'ambassadeur du projet Belgian Red Courts.

"Je jouais moi-même très souvent au football sur les places. Je trouvais que c'était ce qu'il y avait de plus amusant. Pour moi, c'est donc spécial", a-t-il déclaré au micro de Sporza.

Il s'est ensuite exprimé sur sa retraite, lui qui n'a plus joué depuis 2023 et la fin de son aventure en Chine, à Guangzhou City. "On ne sait jamais comment les choses vont tourner.

Dembélé a pris sa retraite internationale en février 2022. "Mais ça fait trois ans que j'ai arrêté (avec les Diables Rouges, etc) et ça ne me démange pas tout de suite."

"Le football est quelque chose de fantastique pour moi. Il m'a appris beaucoup de choses positives. Mais pour moi, quand c'est fait, c'est vraiment fait."