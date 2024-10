Les Diables bientôt engagés dans un barrage de tous les dangers ?

La Belgique perd du terrain dans son groupe de Ligue des Nations. Les Diables sont actuellement troisièmes.

Pendant longtemps, les Diables Rouges se sont plaints de ne pas jouer contre de grandes nations du football entre les compétitions du type Euro ou Coupe du Monde. Ils ont été servis en Ligue des Nations avec des matchs contre la France et l'Italie.

Mais en plein coeur de cet enchaînement d'affiches, l'enthousiasme n'est plus le même. La lourdeur du calendrier a vite relativisé l'importance de la Ligue des Nations, nos joueurs cadres font l'impasse, Domenico Tedesco continue ces expérimentations.

Si bien que depuis la victoire inaugurale contre Israël, la Belgique est désormais troisième, avec deux points de retard sur la France et trois sur la Squadra. Attention tout de même : rester en Ligue A est loin d'être assuré.

Entre la Ligue des Nations et les Diables, ça n'a jamais été le grand amour

Si Israël semble hors-course (pas encore la moindre unité), la troisième place condamnerait les Diables contre une équipe de Ligue B. L'Angleterre a ainsi été reléguée un échelon plus bas...et pourrait même faire office d'épouvantail à éviter à tout prix lors des barrages. Alors qu'il ne reste que trois matchs à disputer, les Three Lions ont trois points de retard sur la Grèce (virtuellement qualifiée directement pour la Ligue A) et pourraient donc bien devoir passer par ces fameux barrages.

Les Diables semblent déjà avoir du mal à se motiver pour cette Ligue des Nations, qu'en serait-il s'ils étaient amenés à évoluer en Ligue B face à des adversaires de moindre importance ?