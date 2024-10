Le coach des Diablotins révèle les clés du succès face à l'Écosse U21

Gill Swerts ne peut qu'être soulagé après la victoire de la Belgique U21 contre l'Écosse U21, synonyme de 2e place à un match de la fin de la campagne de qualifications pour l'Euro U21. Le coach belge analyse ce match.

Satisfait de la prestation des Diablotins face à l'Écosse U21, le coach Gill Swerts a donné son avis sur cette rencontre.

"Très satisfait du résultat et de la manière dont nous avons joué contre le bloc bas écossais. Ils se contentaient d'un point et c'était leur seul objectif. Cela nous a empêchés de créer des occasions, malgré notre domination sur le terrain. Il fallait aussi être vigilants face aux contres écossais, mais mes garçons ont montré beaucoup de maturité," explique le coach au micro de la DH Les Sports+.

Suite au doublé de Lucas Stassin après sa montée au jeu, l'entraîneur revient sur la prestation de son joueur : "Le changement Mbangula-Stassin a été très réussi. Samuel a fait un excellent match, surtout en deuxième mi-temps, et Lucas a une fois de plus prouvé qu'il avait le sens du but."

En cas d'au minimum un match nul contre la Hongrie, la Belgique sera 2e du groupe B, synonyme de barrages : "Mardi, nous n'avons besoin que d'un point, mais nous allons viser les trois. Nous devons compter sur les barrages, car il nous manquera probablement des points pour finir parmi les meilleurs troisièmes, étant donné que les points des confrontations contre le sixième du groupe (Malte) ne comptent pas."

Les Diablotins sont actuellement 2e et comptent 19 points. Devant eux figure l'Espagne, qu'ils ne peuvent plus rattraper avec 25 points. Derrière les joueurs belges, à la 3e place, se trouve l'Écosse avec 16 points. La Hongrie, quant à elle, est 4e avec 13 points. Le Kazakhstan est 5e avec 6 points et Malte est dernier avec 0 point.