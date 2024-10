Peu importe les chants, Tedesco garde le cap : "Difficile de faire mieux face à la France"

Domenico Tedesco devait avoir un sentiment très partagé après la défaite contre la France. Pour le résultat, négatif, malgré un jeu de qualité ; mais aussi parce que pour la première fois, le public l'a directement ciblé.

On se demandait dans quel état d'esprit on allait retrouver Domenico Tedesco après cette nouvelle défaite face à la France. Et voilà que le sélectionneur, s'il apparaissait assez fatigué et déçu, avait au final une attitude positive et loin d'être résignée. Pas celle d'un homme convaincu par les chants lui demandant de quitter son poste.

"Les chants appelant à ma démission ? On me l'a dit après, je n'y ai pas prêté attention pendant le match. Je comprends que le résultat est décevant et que ce soit très émotionnel", déclarait Tedesco en conférence de presse. "Car ce match, nous méritons de le gagner. Alors ne pas le gagner, mais même le perdre, c'est une vraie déception".

Des Diables qui ne profitent pas de leurs occasions

La Belgique n'avait pas proposé un tel match depuis de longs mois... voire même 2023 et, si on veut aller plus loin, les débuts de Tedesco en Suède et en Allemagne. "C'est difficile de faire mieux que ça contre la France. La puissance qu'ils amènent est incroyable. Mettre une telle intensité face à eux, ce n'est pas facile. Vous avez vu ce qu'ils pouvaient encore faire monter au jeu en seconde période ? C'est incroyable", répétait le sélectionneur belge.

"Dans le contenu, c'était même meilleur qu'à Lyon. Mais le problème, je l'ai mentionné avant le match, c'est que vous devez marquer. Quand tu as de si bonnes phases, tu dois en profiter. Et si tu mènes, avec l'ambiance du stade, c'est autre chose", regrette Domenico Tedesco.

"La question, ce n'est pas de savoir si nous avons les qualités pour faire mieux. Il faut regarder les leurs. Mais je suis sûr que nous avons le potentiel pour continuer à nous améliorer. Si nous ne nous étions pas créés d'occasions, là, il y aurait un problème", conclut-il ensuite.

Rendez-vous désormais en novembre, déjà. Là, à coup sûr, ce sera encore avec Domenico Tedesco aux manettes. Pour sa dernière chance de convaincre ?