Team building annulé, trois licenciements et même une intervention de la police : mais que se passe-t-il à Zulte-Waregem ?

À Zulte Waregem, les choses bougent en coulisses, malgré les succès sportifs. L'Essevee est l'actuel deuxième de D1B et vient de signer cinq victoires de rang, mais l'annulation du team building, trois licenciements et même une intervention de la police ont jeté le trouble.

À Zulte Waregem, le directeur général de 21 ans, Michiel Beeuwsaert, est responsable de la gestion quotidienne. Il est le plus jeune dirigeant de club en Europe. Le team building, qui s'est tenu au bord de la Lys, a été brusquement interrompu après un appel du principal actionnaire, Tony Beeuwsaert, le père de Michiel, pour des raisons budgétaires.

Ce qui avait commencé comme une journée riche en activités sportives s'est brusquement terminé avec des employés déçus. La direction du club, qui n'avait pas approuvé le team building en raison d'un malentendu, a arrêté les activités même si une partie des coûts avaient déjà été payés.

Le team building a tourné en enfer, à Zulte

Cela a provoqué de la frustration parmi le personnel qui s'était investi après la relégation du club en deuxième division. Le mécontentement ne s'est pas limité au team building. Le lendemain, trois employés ont été licenciés et trois autres ont reçu un avertissement formel, selon Het Nieuwsblad.

Il semble que les tensions étaient vives en interne, surtout lorsque la police est intervenue sur place. Des accusations de comportement récalcitrant de la part du personnel ont été portées, ce qui a été nié par les personnes impliquées dans le club.

Alors que le club parle publiquement d'un "nouveau souffle", il semble qu'en interne règne une atmosphère de peur et de méfiance. Les employés licenciés n'osent pas réagir en public, et selon des sources internes au club, le père et le fils Beeuwsaert sont sous pression suite aux incidents, avec notamment le père Tony qui adopte une ligne dure.