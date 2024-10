Le derby du Limbourg s'annonce encore plus chaud après le dernier mercato : "Pour les supporters, c'est différent que pour les joueurs"

Le Racing Genk recevra Saint-Trond, dimanche, pour le derby limbourgeois. Une rencontre qui s'annonce spéciale, surtout après le dernier mercato...

Lors d'un derby, les émotions sont toujours spéciales. Et c'est encore plus vrai lorsque vous avez travaillé pour les deux clubs. Ce sera le cas de plusieurs membres du Racing Genk, dimanche, comme l'entraîneur Thorsten Fink, le défenseur Matte Smets, mais aussi Jarne Steuckers.

Arrivé du Stayen l'été dernier, le milieu offensif est conscient de l'importance d'une telle rencontre. "Ce sont les matchs les plus intenses de l'année, que les joueurs cochent toujours dans le calendrier. Même s'il n'y a que trois points en jeu, comme chaque semaine, pour un supporter, une victoire contre l'autre club du Limbourg a beaucoup plus de valeur. Les joueurs en ont conscience avant et pendant le match", a-t-il déclaré au Belang van Limburg.

Sans animosité, Jarne Steuckers va retrouver Saint-Trond pour la première fois

Jarne Steuckers a joué dans les équipes de jeunes de Genk et du STVV, puis dans les équipes premières des deux clubs. Il s'agira toutefois de son premier derby en Jupiler Pro League sous les couleurs de Genk.

"Je vais tout donner pour la victoire de mon équipe, on n'a pas besoin de ressentir d'animosité envers l'adversaire. Même si je sais que pour les supporters, c'est souvent un peu différent", a-t-il ajouté.

Mais même après son transfert sensible de l'été dernier, Steuckers parle de Saint-Trond de manière positive. "Je ne vois pas du tout pourquoi je devrais avoir des sentiments anti-STVV, par exemple. La saison dernière était trop belle pour cela, et je souhaite vraiment une bonne saison à mes anciens coéquipiers. Mais dimanche, ils ne pourront rien obtenir ici, bien sûr", a-t-il conclu.