Vincent Kompany annonce une mauvaise nouvelle pour le Bayern

Vincent Kompany s'est exprimé en conférence de presse à la veille de la reprise du championnat pour le Bayern après la trêve internationale. Le Belge a préfacé la prochaine rencontre du club allemand et a annoncé une mauvaise nouvelle...

La trêve internationale étant maintenant terminée, les clubs vont pouvoir reprendre la compétition en championnat. Le Bayern de Vincent Kompany affrontera Stuttgart ce samedi à 18h30.

C'est une rencontre importante pour le club bavarois, car même si le coach belge est loué depuis son arrivée au club, les hommes de l'ancien Diable Rouge restent sur 3 matchs sans victoire (2 nuls et 1 défaite).

Kompany s'est exprimé en conférence de presse. Le natif d'Uccle a d'abord fait le point sur l'état de santé de ses joueurs. Et il y a une mauvaise nouvelle... "Jamal Musiala ne sera pas disponible demain. Pour Upamecano, il faudra encore attendre. Sinon, tout le monde est revenu en forme de la trêve internationale."

L'entraîneur belge a ensuite préfacé la prochaine rencontre de son équipe : "Stuttgart a montré de quoi il était capable. Quand on regarde leurs matchs, on voit qu'ils veulent toujours jouer à leur manière. Ils mettent toujours beaucoup de pression et veulent jouer leur chance. C'est une bonne équipe."

Un changement d'approche tactique ?

L'ancien coach d'Anderlecht est revenu sur l'approche tactique avec une ligne défensive assez haute des Bavarois : "Est-ce que j'envisage une approche plus prudente ? En Belgique, nous sommes généralement très pragmatiques, un peu comme les Allemands. Ce n'est pas une question de croyance, mais d'analyse. Nous avons eu beaucoup plus d'occasions que nos adversaires."

"Bien sûr, nous devons optimiser cela. Si vous restez objectif, ce serait stupide de tout changer simplement parce que le résultat n'a pas fonctionné. Nous pensons que nous gagnerons beaucoup de matchs à l'avenir de cette manière."