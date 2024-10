Officiel : le Standard prend une décision attendue face au cauchemar de ses U23 en D1 ACFF

Oliver Krause n'est plus l'entraîneur du SL 16. Il paye le début de saison catastrophique de l'équipe.

Depuis quelques jours, il revenait avec de plus en plus d'insistance qu'Oliver Krause ne survivrait pas à la nouvelle défaite du SL 16 en D1B. C'est désormais officiel : le club a annoncé la fin de la collaboration avec l'Allemand de 40 ans.

"Nous le remercions pour son implication durant les derniers mois. Notre club explore actuellement différentes pistes pour trouver son successeur" peut-on lire dans le communiqué.

📝 Oliver Krause n'est plus l'entraîneur du SL16 FC. Oliver Krause is niet langer de coach van SL16 FC.



Quelle suite de saison pour les jeunes Rouches ?

Relégués en troisième division après la dernière place en D1B la saison dernière, les jeunes du Standard connaissent un nouvel excercice dramatique avec neuf défaites en neuf matchs. L'Union Namur, avant-dernier au classement, a déjà sept points de plus.

Oliver Krause était présent au club depuis un peu plus d'un an, il était l'adjoint de Joseph Laumann puis de Réginal Goreux la saison dernière. Il s'était auparavant occupé des jeunes de Schalke 04 et de l'Arminia Bielefeld.

Depuis l'annonce anticipée de son départ, plusieurs noms sont cités en bords de Meuse pour lui succéder et tenter de redresser la barre.