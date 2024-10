L'attaquant belge de demain ? Le Club de Bruges prépare avec précaution l'éclosion de son prochain phénomène

Le Club de Bruges est en train de dépasser petit à petit Genk et Anderlecht dans le lancement de jeunes talents. L'académie brugeoise fournit de nombreux joueurs à l'équipe première. Après Kyriani Sabbe, Joaquim Seys ou Jorne Spileers, un nouvelle pépite est en train de marquer les esprits.

Préparez-vous à entendre le nom de Kaye Furo dans les prochains mois et même, si tout va bien, dans les prochaines années. Cet été, le Club de Bruges lui a fait signer un contrat jusqu'en 2027 et ce n'est pas tous les jours qu'un jeune de 17 ans se voit proposer un aussi long (et avantageux) contrat. A Westkapelle, les attentes sont grandes, surtout parce qu'il s'agit d'un avant-centre.

C'est l'un des plus grands défis des grands clubs belges : former un bon attaquant pour l'équipe première. Il y a bien des talents, mais il manque toujours une ou deux choses qui les empêchent d'atteindre le sommet. Demandez à Anderlecht, où après Romelu Lukaku, aucun joueur du cru n'a réussi à percer à ce poste.

⚽️⚽️ 2 buts en 3 matchs pour Kaye Furo avec le Club de Bruges 🔵⚫️ en Youth League



Un début de saison tonitruant pour un des jeunes attaquants belges 🇧🇪 à suivre dans les prochaines années ! pic.twitter.com/idSWBv1Uej — Belgium Touch 🇧🇪 (@BelgiumTouch) October 22, 2024

Leya Iseka, Dauda, Colassin, Stassin... Tous ces jeunes qui ont marqué à foison chez les espoirs mauves et blancs, mais qui n'ont pas été jugés assez bons pour l'équipe première. Pour certains, c'était une question de mentalité, pour d'autres, il manquait une présence physique. Le constat est valable pour la majorité des autres équipes du top belge. À Bruges, Kaye Furo veut passer ce palier.

Ce n'est pas anodin si Nicky Hayen l'a sélectionné pour la première fois en l'absence de Gustaf Nilsson le week-end dernier contre Westerlo. Son début en équipe première est imminent. Avec Club NXT, il est actuellement le meilleur buteur de la Challenger Pro League, avec cinq buts en sept matchs. En Youth League - l'équivalent de la Ligue des champions pour les espoirs - il a déjà marqué deux fois en trois matchs.

Son entraîneur, Robin Veldman, voit également les progrès que le diamant brut fait semaine après semaine. "Il vit pour les buts, c'est un attaquant après tout. Mais il s'améliore aussi dans le jeu en équipe et c'est la progression que nous voulons voir" a déclaré le Néerlandais.

La direction fait tout pour ne pas le mettre trop vite sous pression

Furo mesure 1m90, mais il est aussi rapide et impitoyable dans les seize mètres. Cet été, le RB Leipzig était déjà intéressé, mais Bruges a su contrer cette offre avec un contrat assez exceptionnel pour un joueur espoir. Il y a six ans, il a déménagé avec sa famille d'Anvers à Bruges pour pouvoir se développer.

Le Club ne va pas le jeter directement dans la fosse aux lions, mais il pourra tout de même goûter petit à petit à l'équipe première. Avec un avant-goût en Coupe contre Belisia Bilzen ? En attendant tout cela, la Challenger Pro League est la compétition parfaite pour continuer à se montrer : "Je veux terminer meilleur buteur de la compétition", a-t-il récemment déclaré à ce sujet.

Le garçon a les qualités pour y arriver...De là à en faire le successeur de Romelu Lukaku, il y a plus qu'un pas. Mais le garçon semble en tout cas armé pour franchir cette difficile étape entre les équipes d'âge et le football professionnel.