Olivier Renard inculpé par l'Opération Mains Propres ? Anderlecht a une clause étonnante dans son contrat au cas où cela arriverait !

Olivier Renard est le nouveau directeur sportif d'Anderlecht et cela ne passera pas inaperçu auprès des supporters. Bien sûr, son passé à Standard y contribuera beaucoup, mais on l'oublie un peu : l'ancien directeur sportif liégeois a été cité dans l'Opération Mains Propres.

Concernant son passé à Standard, Olivier Renard a été clair. "La question doit être posée, je comprends. J'ai des amis à Charleroi, j'ai joué à Standard mais aussi à Charleroi, et j'ai des amis à Malines. Mon meilleur ami est même un supporter d'Anderlecht", a-t-il souri.

"Ce dont je suis le plus fier dans ma carrière, c'est d'avoir toujours donné le meilleur de moi-même dans chaque club où j'ai joué ou travaillé. Il y a de la rivalité entre certains clubs, mais on peut mettre ça de côté. Comme Dieumerci Mbokani qui est devenu champion avec Standard puis est venu ici et est redevenu champion. Je comprends que cela puisse susciter des questions. Mais j'ai toujours été honnête dans ma relation avec les supporters : il faut donner le maximum pour le club pour lequel on travaille."

Et en parlant d'honnêteté, une question encore plus épineuse n'a pas été épargnée à Olivier Renard. Elle concernait... son implication dans l'Opération Mains Propres. En effet, à l'époque, son nom avait été cité par Dejan Veljkovic et il aurait perçu des rétrocommissions occultes à hauteur de plusieurs dizaines de milliers d'euros pour réaliser certains transferts.

Une clause dans le contrat d'Olivier Renard

"Cinq ans plus tard, il est logique que cette question soit posée, mais je ne peux pas dire plus que ce que j'ai déjà dit. Ca ne fait évidemment pas plaisir d'être cité dans ce genre de dossier. Mais le plus important est que j'ai moi-même contacté la police. Aucun policier ne m'a jamais contacté ; j'ai moi-même fourni plusieurs preuves et j'attends maintenant de voir ce qui va se passer", a déclaré Renard.

En outre, Renard confirme qu'il coopère pleinement et espère une résolution rapide. "Je travaille très concrètement sur la situation et je veux apporter une clarification totale. J'ai moi-même fait le premier pas en m'adressant à la police et en fournissant mes preuves. J'espère qu'une réponse rapide sera donnée", a-t-il ajouté.

Wouter Vandenhaute a également ajouté quelque chose d'important et très inattendu sur le sujet. "Olivier a lui-même demandé l'ajout d'une clause à son contrat. S'il est un jour inculpé dans ce dossier, il peut être licencié immédiatement par le club. Je pense que cela en dit long sur sa confiance", conclut le président du RSCA.

Il faut dire qu'au vu de la vitesse à laquelle les choses avancent dans le dossier de l'Opération Mains Propres et celle à laquelle les directeurs sportifs vont et viennent à Anderlecht, la question pourrait bien ne jamais se poser concrètement.