🎥 Hier les terrains de Pro League, aujourd'hui Old Trafford : Bilal El Khannouss auteur d'un joli but contre Manchester United

Manchester United s'est imposĂ© 5-2 contre Leicester. Bilal El Khannouss s'est tout de mĂȘme mis en Ă©vidence.

Hier, Old Trafford accueillait le premier match de Manchester United post-Erik ten Hag. Ruud van Nistelrooy était présent comme entraîneur principal de manière provisoire. Pour cette première, les Red Devils défiaient Leicester.

L'équipe est apparue libérée, plantant même cinq buts. Casemiro et Bruno Fernandes ont tous deux planté un doublé, Alejandro Garnacho s'est quant à lui chargé d'inscrire le 2-0 à la demi-heure.

Du spectacle à Old Trafford

Cinq minutes plus tard, Leicester a tout de même réduit le score grâce à Bilal El Khannouss. Arrivé de Genk pour un peu plus de 20 millions, l'international marocain a inscrit son premier but pour les Foxes, profitant d'un ballon pas idéalement boxé par le gardien mancunien pour ajuster une frappe décroisée via le poteau (2-1).

Bilal El Khannouss what a fantastic goal against Manchester United!! đŸ˜đŸ””pic.twitter.com/O8Tzgg6RdH — Lionstalk (@lions_talk_) October 30, 2024

Mais Manchester n'a pas eu le temps de douter : le marquoir affichait 4-2 après une première mi-temps assez emballante. La victoire finale sur le score de 5-2 permet à United de se qualifier pour les quarts de finale de la League Cup.

Un derby aurait pu se profiler à l'horizon, mais l'équipe retrouvera bien Tottenham à ce stade de la compétition : les Spurs ont battu Manchester City 2-1 hier.