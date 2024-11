📷 Bonne nouvelle pour le Real Madrid : Thibaut Courtois pourrait être de retour pour un match au sommet

En raison d’une blessure à l’adducteur gauche, Thibaut Courtois avait dû déclarer forfait le week-end dernier pour le Clasico, remporté par le Barça sur le score de 0-4.

Dans les cages, c'est alors le gardien ukrainien Andriy Lunin qui avait dû prendre la place de Thibaut Courtois. Le retour du belge était sujet à interrogation.

Mais comme l'explique le célèbre journaliste Fabrizio Romano, Courtois est déjà de retour sur les terrains. Il a pris part à la séance d'entraînement collectif ce vendredi.

Reste donc désormais à savoir quand Courtois rejouera en match officiel. Ce ne sera pas ce week-end, car le match de Liga contre Valence a été reporté.

Comme l'expliquait Marca, Courtois mettrait tout en œuvre afin d'être apte pour le match contre l'AC Milan en Ligue des Champions, mardi prochain.

ūüö®‚ö™ÔłŹ Thibaut Courtois returns on the pitch as he’s preparing his comeback after recent injury. pic.twitter.com/OhrfCkNeML