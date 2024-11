🎥 Dante Vanzeir à nouveau décisif au meilleur des moments !

Dante Vanzeir n'avait plus marqué en MLS depuis plus d'un mois. Il a retrouvé le chemin des filets au meilleur moment !

Les New York Red Bulls se sont hissés la nuit passée en demi-finale de la Conference Est de Major League Soccer, écartant le Columbus Crew au terme d'un match retour très disputé. Une surprise car le club de l'Ohio était champion de MLS en titre.

Dante Vanzeir était titulaire dans cette rencontre et a été décisif, puisque c'est lui qui a inscrit le premier but de ses couleurs à la 64e minute de jeu, égalisant alors que les Red Bulls étaient menés. Le Diable Rouge a ensuite été remplacé à la 83e minute.

Le système de la MLS veut que les équipes ne s'affrontent pas en aller-retour mais bien en "best of three" : les NY Red Bulls avaient battu Columbus Crew 0-1 au match aller, et se sont de nouveau imposés, cette fois aux tirs au but après le score de 2-2 à la fin du temps règlementaire (pas de matchs nuls autorisés).

Ayant gagné les deux premiers matchs, le club de New York ne pouvait plus être rattrapé et se hisse donc en finale de la Conference. Vanzeir et ses équipiers y affronteront le vainqueur du duel entre le FC Cincinnati et le rival local, le NY City FC.

Dante Vanzeir inscrivait là son 5e but de la saison en MLS. Il compte également neuf passes décisives. Reste à voir s'il emmènera les NY Red Bulls vers un premier titre en championnat !