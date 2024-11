Jan Vertonghen se confie sur les Diables Rouges : "Quand je les vois jouer, ça me dérange toujours un peu..."

Jan Vertonghen est le recordman de sélections chez les Diables Rouges et cela devrait rester ainsi pendant un certain temps. Il a récemment pris sa retraite internationale.

Jan Vertonghen a longtemps été un pilier incontournable de l'équipe nationale belge. Il a vu passer de nombreux sélectionneurs et a décidé de mettre fin à sa carrière après le dernier Euro.

Le défenseur d'Anderlecht a disputé 157 matchs avec l'équipe nationale. Il a également fait trembler les filets à dix reprises sous le maillot des Diables Rouges.

Mais cela s'arrêtera à 157. Nous ne le reverrons plus en équipe nationale. "C'est un chapitre clos et je suis pleinement en accord avec cela", a-t-il déclaré sur Sporza.

"Quand je vois jouer (les Diables Rouges), ça me démange toujours. Cela a été une grande partie de ma carrière, donc cela fait encore un peu mal. Mais cela ne correspond plus à cette phase de ma carrière", a-t-il ajouté.

Les Diables Rouges affronteront bientôt l'Italie et Israël en Ligue des Nations. "Je suis impatient de les voir jouer la semaine prochaine, mais vous ne me verrez plus avec les Diables Rouges."