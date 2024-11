Un fameux coup de pouce pour les Diables ? Thomas Meunier tente de convaincre un grand talent belgo-congolais de choisir la Belgique

Thomas Meunier est accompagné par plusieurs Belges prometteurs à Lille. Il parle notamment beaucoup avec Ngal'ayel Mukau.

La saison dernière, les six mois d'Ngal'ayel Mukau à Malines ont peut-être été un peu sous-estimés. Intégré au noyau A par Steven Defour durant l'été, le milieu défensif de 20 ans a dû attendre l'arrivée de Besnik Hasi pour décrocher une place de titulaire.

Une fois installé, il n'a plus quitté l'équipe et a réalisé une deuxième partie de saison remarquable devant la défense, jouant un rôle conséquent dans la remontée du KV. Six mois plus tard, Lille déposait 5 millions pour le recruter.

🚨 OFFICIEL ! Ngal'ayel Mukau 🇧🇪 (19 ans) signe au LOSC ! ❤️🤍



Le jeune milieu belge arrive de Malines.



🎥 @losclive



pic.twitter.com/8paanTK04D — Actu Foot (@ActuFoot_) July 11, 2024

Pas besoin de période d'adaptation

Aujourd'hui, il fait ainsi partie des jeunes joueurs prometteurs made in Belgium du LOSC en compagnie de Vincent Burlet et Matias Fernandez-Pardo, encadrés par Thomas Meunier. Dans le Nord, Mukau continue de gagner en importance.

Freiné par une entorse en début de saison, il a été titularisé par Bruno Génésio contre Lyon et l'Atletico Madrid et a laissé une très bonne impression, en particulier lors de la victoire 1-3 contre les Colchoneros.

Si l'Anversois a grandi et été formé en Belgique, il dispose également de la nationalité congolaise. Il reste d'ailleurs sur deux rencontres avec les U20 de la RDC. Selon Het Laatste Nieuws, Thomas Meunier parle activement avec lui pour le convaincre de choisir les Diables Rouges. Comme quoi, même absent du groupe lors de la trêve internationale, Meunier continue de rendre de fiers services à l'équipe nationale en restant à Lille.