Sébastien Pocognoli ne baisse pas les bras : "On sait qu'on mérite beaucoup plus"

L'Union SG a partagé face à l'AS Rome ce jeudi soir en Europa League. Sébastien Pocognoli est content de ses joueurs, et croit encore à la qualification.

L'Union Saint-Gilloise avait besoin d'une victoire ce jeudi face à l'AS Rome afin de se rassurer et surtout de se sortir de l'ornière en Europa League.

Après une énième prestation encourageante mais très loin d'être aboutie, l'Union retire un point de ce match et va devoir cravacher pour espérer se qualifier au prochain tour.

"On y croit encore, on a encore 4 matchs", a commencé Pocognoli en conférence de presse. "On est à la moitié."

"On mérite beaucoup plus, mais je me focalise sur le positif", a continué le coach unioniste, dans son style habituel.

Cependant, il n'a pas caché une pointe de déception. "On a joué avec une formation un peu différente, en ne jouant pas avec un bloc bas. On n'a pas eu la justesse nécessaire, on aurait pu faire plus. Au final, le sentiment est mixte, avec un goût de trop peu."