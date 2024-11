Naples reste en tête en Serie A, Romelu Lukaku ne brille pas avant son retour chez les Diables

Le choc du week-end avait peut-être bien lieu en Italie. L'Inter Milan recevait le Napoli, avec l'opportunité de prendre la tête du championnat en cas de victoire.

Retrouvailles compliquées pour Romelu Lukaku à Milan. L'ex-attaquant chéri des Nerazzurri a été abondamment hué, sans surprise, par ses anciens supporters à San Siro, et n'a pas passé une bonne soirée. Le Diable Rouge est sorti à la 77e minute, et n'a pas pu inscrire son 5e but de la saison en Serie A.

Le Napoli, pourtant, a pris un bon point sur la pelouse de l'Inter, compte tenu du classement et du scénario. Le score final était acquis à la mi-temps : un but de Scott McTominay avait mis les Partenopei devant à la 23e, et Calhanoglu a égalisé à la 43e d'une véritable pépite.

En seconde période, Naples pensait perdre la rencontre et le leadership de Serie A. Mais, chose râre, Calhanoglu a manqué son penalty, heurtant le montant de Meret après que Anguissa ait commis la faute dans le rectangle.

Notons que côté napolitain, Cyril Ngonge est monté au jeu à la 84e minute de jeu à la place de Matteo Politano. L'attaquant belge avait été appelé par Tedesco le mois passé en Nations League mais a cette fois été laissé de côté.

Le Napoli laisse l'Inter Milan à distance avec ce match nul, mais compte trois nouveaux poursuivants au vu des victoires de l'Atalanta Bergame, de la Lazio Rome et de la Fiorentina. Avec un leader à 26 points et 4 deuxièmes ex-aequo à 25 points, la course est serrée en Italie.